В Минобороны России назвали размер зарплат контрактников в зоне спецоперации

В Минобороны России рассказали, сколько получают военнослужащие по контракту в зоне спецоперации в зависимости от звания и должности.

«В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет — от 204 тыс. рублей в месяц. Единовременно 195 тыс. рублей (при заключении контракта на срок от года и более)», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что командир взвода получает от 242 тыс. рублей в месяц, инструктор штаба — 226 тыс. рублей, старший сапёр — 216 тыс. рублей.

Минимальная зарплата повара или водителя — от 211 тыс. рублей.

Ранее Министерство обороны России предложило повысить денежное довольствие сотрудников ряда силовых ведомств на 10,5% с октября 2023 года.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.