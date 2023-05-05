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В Минобороны России назвали размер зарплат контрактников в зоне спецоперации

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В Минобороны России рассказали, сколько получают военнослужащие по контракту в зоне спецоперации в зависимости от звания и должности.
В Минобороны России назвали размер зарплат контрактников в зоне спецоперации
  • РИА Новости

«В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет — от 204 тыс. рублей в месяц. Единовременно 195 тыс. рублей (при заключении контракта на срок от года и более)», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что командир взвода получает от 242 тыс. рублей в месяц, инструктор штаба — 226 тыс. рублей, старший сапёр — 216 тыс. рублей.

Минимальная зарплата повара или водителя — от 211 тыс. рублей.

Ранее Министерство обороны России предложило повысить денежное довольствие сотрудников ряда силовых ведомств на 10,5% с октября 2023 года.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.

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