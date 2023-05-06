Гаврилов: ответ России на атаку дронов на Кремль последует, он должен быть соразмерным

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ответ России на атаку украинских беспилотников на Кремль последует, и он должен быть соразмерным.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Ответ будет, я уверен», — сказал Гаврилов.

По его словам, руководство страны уже прорабатывает варианты действий.

«Соразмерным ответ должен быть, но так, чтобы все это прочувствовали», — добавил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит конкретными действиями на попытку БПЛА атаковать Кремль.

Также китайское издание Global Times заявило, что Киев пересёк опасную красную линию атакой беспилотников на Кремль.