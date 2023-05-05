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Bloomberg: Минюст США начал расследование против Binance по подозрению в помощи россиянам

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Минюст США начал расследование в отношении криптобиржи Binance по подозрению в помощи россиянам в обходе санкций.

«Расследование, проведённое отделом национальной безопасности Минюста, направлено на то, чтобы выяснить, нарушили ли должностные лица Binance или компания санкции», — сообщает Bloomberg со ссылкой на пять своих источников.

При этом в Binance заявили, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции. На бирже подчеркнули, что протоколы безопасности могут конкурировать с традиционными банковскими проверками, так как каждый клиент должен пройти особый контроль, включая проверку страны проживания и идентификацию личности.

В апреле криптобиржа Binance отменила введённый во время санкций в начале марта лимит в €10 тыс. для пользователей из России.

Ранее криптоинвестор, основатель криптосообщества CUC Азам Ходжаев дал прогноз по ситуации на рынке криптовалют в 2023—2024 годах.

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