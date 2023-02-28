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Криптоинвестор Ходжаев спрогнозировал развитие ситуации на рынке криптовалют в 2023—2024 годах

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Криптоинвестор, основатель криптосообщества CUC Азам Ходжаев дал прогноз по ситуации на рынке криптовалют в 2023—2024 годах.
Криптоинвестор Ходжаев спрогнозировал развитие ситуации на рынке криптовалют в 2023—2024 годах
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

В беседе с «Известиями» он напомнил о росте курса криптовалют и отметил, что, в частности, биткоин с января вырос на 50%. По его словам, участники рынка готовы больше рисковать в ожидании дальнейшего роста и скупают подешевевшие монеты.

Он назвал ряд факторов, которые позитивно отразятся на курсе биткоина. В их числе халвинг (уполовинивание вознаграждения за добычу блока — RT), который ожидается в начале 2024 года.

По словам эксперта, себестоимость добычи биткоина вырастет в два раза через год — c $15 тыс. до $30 тыс.

Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.

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