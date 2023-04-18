Криптобиржа Binance отменила для россиян лимит на размер депозита в €10 тысяч
- Legion-Media
Об этом заявили в службе клиентской поддержки площадки.
«Указанного лимита на данный момент более нет. Ограничения отсутствуют», — передаёт сообщение ТАСС.
При этом отмечается, что запрет на доступ к покупке и продаже долларов и евро на платформе P2P сохраняется.
С её помощью люди могут совершать прямые обменные операции с традиционными деньгами (фиатом) и криптовалютой.
24 марта Binance сообщила о возобновлении спотовой торговли криптовалютами, а также о внесении и выводе средств после технических неполадок.