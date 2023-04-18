Криптобиржа Binance отменила для россиян лимит на размер депозита в €10 тысяч

Криптобиржа Binance отменила введённый во время санкций в начале марта лимит в €10 тыс. для пользователей из России.

Об этом заявили в службе клиентской поддержки площадки.

«Указанного лимита на данный момент более нет. Ограничения отсутствуют», — передаёт сообщение ТАСС.

При этом отмечается, что запрет на доступ к покупке и продаже долларов и евро на платформе P2P сохраняется.

С её помощью люди могут совершать прямые обменные операции с традиционными деньгами (фиатом) и криптовалютой.

24 марта Binance сообщила о возобновлении спотовой торговли криптовалютами, а также о внесении и выводе средств после технических неполадок.