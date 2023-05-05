В ООН заявили, что предложения Гутерреша по зерновой сделке учитывают позиции всех сторон

Предложения по продлению зерновой сделки в письмах к лидерам России, Украины и Турции учитывают позиции всех сторон, заявил зампредставителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Генеральный секретарь передал всем сторонам предложения по продвижению, расширению и продлению черноморской инициативы, приняв во внимание выраженные сторонами позиции», — цитирует его ТАСС.

Хак добавил, что в ООН призывают всех участников переговоров продолжить дискуссии, преодолеть сложности и работать над продлением и выполнением инициативы.

Ранее стало известно, что встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдёт на следующей неделе в Стамбуле.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что перспектива продления зерновой сделки неясна и зависит от учёта требований России.

Российский советник-посланник Андрей Леденёв заявил, что зерновая инициатива стала коммерческим проектом.