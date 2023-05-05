В МИД Польши заявили о важности оставить своего посла в России
- РИА Новости
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«Вопрос перевешивает в сторону того, чтобы на территории Российской Федерации оставалось польское представительство, так как это вопрос заботы о наших гражданах, вопрос не закрытия каналов коммуникации», — приводит РИА Новости его слова в эфире радиостанции RMF FM.
Ясина отметил, что большинство стран Евросоюза также решило оставить своих послов в Москве.
Ранее российское посольство в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста в связи с инцидентом в школе.
По словам российского посла в Варшаве Сергея Андреева, школа при посольстве России в Польше возобновит работу 10 мая в другом здании.