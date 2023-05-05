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Newsweek: энергетическая политика США на Украине подведёт её к новым конфликтам

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Инвестиции США в нефтегазовую инфраструктуру Украины готовят её к новым конфликтам.
Newsweek: энергетическая политика США на Украине подведёт её к новым конфликтам
  • Gettyimages.ru

Такое мнение высказал аналитик Майкл Шэнк в американском журнале Newsweek.

«Будущий облик украинской инфраструктуры — её энергетических систем и застроенной среды — готовит страну к новым войнам, ещё большей нестабильности и новым перебоям в поставках», — говорится в материале.

Он отметил, что Вашингтон своей политикой делает Киев более уязвимым в энергетическом аспекте и в вопросах безопасности.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мировые энергетические компании должны отдать Киеву часть прибыли.

В начале марта стало известно, что «Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи от 11 стран мира 120 генераторов.

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