Инвестиции США в нефтегазовую инфраструктуру Украины готовят её к новым конфликтам.

Такое мнение высказал аналитик Майкл Шэнк в американском журнале Newsweek.

«Будущий облик украинской инфраструктуры — её энергетических систем и застроенной среды — готовит страну к новым войнам, ещё большей нестабильности и новым перебоям в поставках», — говорится в материале.

Он отметил, что Вашингтон своей политикой делает Киев более уязвимым в энергетическом аспекте и в вопросах безопасности.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мировые энергетические компании должны отдать Киеву часть прибыли.

В начале марта стало известно, что «Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи от 11 стран мира 120 генераторов.