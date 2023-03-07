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«Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи 120 генераторов от 11 стран

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«Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи от 11 стран мира 120 генераторов.
«Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи 120 генераторов от 11 стран
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщил глава компании Алексей Чернышов.

«За последние восемь месяцев 120 генераторов получила «Укргаздобыча» для непрерывной добычи голубого топлива. Это донорская помощь от 11 стран», — заявил он.

Ранее замгоссекретаря США по энергетике, экс-посол Соединённых Штатов на Украине и в Греции Джеффри Пайетт заявил, что Украине и её союзникам необходимо готовить энергосистему страны к следующей зиме.

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