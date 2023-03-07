«Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи 120 генераторов от 11 стран

«Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи от 11 стран мира 120 генераторов.

Об этом сообщил глава компании Алексей Чернышов.

«За последние восемь месяцев 120 генераторов получила «Укргаздобыча» для непрерывной добычи голубого топлива. Это донорская помощь от 11 стран», — заявил он.

Ранее замгоссекретаря США по энергетике, экс-посол Соединённых Штатов на Украине и в Греции Джеффри Пайетт заявил, что Украине и её союзникам необходимо готовить энергосистему страны к следующей зиме.