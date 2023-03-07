Госдеп: Украине и её союзникам нужно готовить энергосистему страны к следующей зиме

Украине и её союзникам необходимо готовить энергосистемы страны к следующей зиме, заявил замгоссекретаря США по энергетике, экс-посол США на Украине и в Греции Джеффри Пайетт.

«Задача, которая сейчас стоит перед нами, — это готовиться к следующей зиме», — приводит РИА Новости слова Пайетта на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.

Он отметил, что всем союзникам Украины надлежит думать о том, какие шаги необходимы для укрепления энергосистемы.

27 февраля сообщалось, что почти все районы Одессы и Одесской области остались без электричества из-за аварийного отключения высоковольтной линии в Одесской области.

Позднее электросети были повреждены в Полтавской и Сумской областях Украины.