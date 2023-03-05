Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов Украины

Украинский президент Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов страны.

«За полгода наши энергетики, правительство, службы безопасности и все, кто привлечён к выполнению соответствующих заданий, должны усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена», — заявил он.

Зеленский отметил, что работы на этом направлении уже начались.

27 февраля сообщалось, что почти все районы Одессы и Одесской области остались без электричества из-за аварийного отключения высоковольтной линии в Одесской области.

Позднее электросети были повреждены в Полтавской и Сумской областях Украины.