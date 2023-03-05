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Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов страны.
Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов Украины
  • © Wikimedia Commons

«За полгода наши энергетики, правительство, службы безопасности и все, кто привлечён к выполнению соответствующих заданий, должны усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена», — заявил он.

Зеленский отметил, что работы на этом направлении уже начались.

27 февраля сообщалось, что почти все районы Одессы и Одесской области остались без электричества из-за аварийного отключения высоковольтной линии в Одесской области.

Позднее электросети были повреждены в Полтавской и Сумской областях Украины.

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