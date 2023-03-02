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«Укрэнерго» сообщила о повреждении электросетей в Полтавской и Сумской областях

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Электросети повреждены в Полтавской и Сумской областях Украины.
«Укрэнерго» сообщила о повреждении электросетей в Полтавской и Сумской областях
  • Gettyimages.ru
  • © Carlos Sanchez Pereyra

Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской области», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

27 февраля сообщалось, что почти все районы Одессы и Одесской области остались без электричества из-за аварийного отключения высоковольтной линии в Одесской области.

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