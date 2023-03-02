«Укрэнерго» сообщила о повреждении электросетей в Полтавской и Сумской областях
- Gettyimages.ru
- © Carlos Sanchez Pereyra
Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
«Есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской области», — говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся восстановительные работы.
27 февраля сообщалось, что почти все районы Одессы и Одесской области остались без электричества из-за аварийного отключения высоковольтной линии в Одесской области.