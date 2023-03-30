Минэнерго Украины призвало мировые энергетические компании отдать Киеву часть прибыли

Короткая ссылка
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мировые энергетические компании должны отдать Киеву часть прибыли.

«Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль... Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной», — заявил он в интервью Politico.

По словам Галущенко, прибыль мировых энергетических компаний превышает $200 млрд.

Эти средства способствовали бы восстановлению энергетического сектора Украины, заключил он.

Ранее Галущенко сообщил, что энергосистема страны работает с резервом мощности.

В начале марта стало известно, что «Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи от 11 стран мира 120 генераторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить