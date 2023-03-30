Минэнерго Украины призвало мировые энергетические компании отдать Киеву часть прибыли

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мировые энергетические компании должны отдать Киеву часть прибыли.

«Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль... Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной», — заявил он в интервью Politico.

По словам Галущенко, прибыль мировых энергетических компаний превышает $200 млрд.

Эти средства способствовали бы восстановлению энергетического сектора Украины, заключил он.

Ранее Галущенко сообщил, что энергосистема страны работает с резервом мощности.

В начале марта стало известно, что «Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи от 11 стран мира 120 генераторов.