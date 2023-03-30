Минэнерго Украины призвало мировые энергетические компании отдать Киеву часть прибыли
«Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль... Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной», — заявил он в интервью Politico.
По словам Галущенко, прибыль мировых энергетических компаний превышает $200 млрд.
Эти средства способствовали бы восстановлению энергетического сектора Украины, заключил он.
Ранее Галущенко сообщил, что энергосистема страны работает с резервом мощности.
В начале марта стало известно, что «Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи от 11 стран мира 120 генераторов.