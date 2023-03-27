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Минэнерго Украины: энергосистема страны работает с резервом мощности

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что энергосистема страны работает с резервом мощности.
Минэнерго Украины: энергосистема страны работает с резервом мощности
  • AFP
  • © YURIY DYACHYSHYN

«В понедельник, 27 марта, энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности», — сообщил он.

Галущенко отметил, что, несмотря на увеличение спроса, генерация с запасом обеспечивает необходимые объёмы мощности для нужд потребителей по всей стране.

24 марта сообщалось, что количество повреждённых объектов электрогенерации Украины, включая ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, достигает 31.

В начале марта стало известно, что «Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи от 11 стран мира 120 генераторов.

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