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Белый дом — об атаке БПЛА на Кремль: США не поощряют атаки на отдельных лидеров

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал атаку БПЛА на Кремль в ночь на 3 мая.
Белый дом — об атаке БПЛА на Кремль: США не поощряют атаки на отдельных лидеров
  • РИА Новости

«США не имеют к этому никакого отношения… Мы действительно не знаем, кто за этим стоит, и пытаемся получить как можно больше информации», — цитируют РИА Новости Кирби.

Он также ответил на вопрос, считают ли США российского президента Владимира Путина законной целью для атак ВСУ.

«Мы не поощряем атаки на отдельных лидеров», — отметил представитель Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без США.

Также Песков назвал «смехотворными» попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль.

МИД России выразил уверенность в том, что все виновные в попытке атаки украинских беспилотников на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.

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