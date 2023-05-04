Белый дом — об атаке БПЛА на Кремль: США не поощряют атаки на отдельных лидеров
- РИА Новости
«США не имеют к этому никакого отношения… Мы действительно не знаем, кто за этим стоит, и пытаемся получить как можно больше информации», — цитируют РИА Новости Кирби.
Он также ответил на вопрос, считают ли США российского президента Владимира Путина законной целью для атак ВСУ.
«Мы не поощряем атаки на отдельных лидеров», — отметил представитель Белого дома.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без США.
Также Песков назвал «смехотворными» попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль.
МИД России выразил уверенность в том, что все виновные в попытке атаки украинских беспилотников на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.