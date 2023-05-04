РИА Новости: делегации России, Турции и Украины 5 мая обсудят транспортировку аммиака
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что ООН предложит для этого соответствующую формулу.
«Мы (Турция) в свою очередь прилагаем все усилия, чтобы решить этот вопрос», — сообщил собеседник агентства.
Ранее в офисе Генсека ООН сообщили о работе над вопросом экспорта российских аммиачных удобрений.
Также МИД России заявил, что отвергает условия Киева по запуску аммиакопровода Тольятти — Одесса.