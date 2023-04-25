В офисе Генсека ООН сообщили о работе над вопросом экспорта российских аммиачных удобрений
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Об этом сообщил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
«Мы продолжаем усердную работу над запуском трубопровода для аммиачных удобрений, что является частью «Черноморской зерновой инициативы», — передаёт его слова ТАСС.
По словам Дюжаррика, ООН параллельно с этим продвигает расширение торговли российскими продуктами и удобрениями.
В конце декабря в российском МИД заявили, что только Украина блокирует возобновление поставок аммиака.
В марте правительство России приняло решение об увеличении объёма квоты на экспорт аммиачной селитры на 300 тыс. т.