В офисе Генсека ООН сообщили о работе над вопросом экспорта российских аммиачных удобрений

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ООН ведёт усиленную работу над запуском трубопровода для экспорта аммиачных удобрений из России.
В офисе Генсека ООН сообщили о работе над вопросом экспорта российских аммиачных удобрений
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Об этом сообщил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем усердную работу над запуском трубопровода для аммиачных удобрений, что является частью «Черноморской зерновой инициативы», — передаёт его слова ТАСС.

По словам Дюжаррика, ООН параллельно с этим продвигает расширение торговли российскими продуктами и удобрениями.

В конце декабря в российском МИД заявили, что только Украина блокирует возобновление поставок аммиака.

В марте правительство России приняло решение об увеличении объёма квоты на экспорт аммиачной селитры на 300 тыс. т.

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