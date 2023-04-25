В офисе Генсека ООН сообщили о работе над вопросом экспорта российских аммиачных удобрений

ООН ведёт усиленную работу над запуском трубопровода для экспорта аммиачных удобрений из России.

Об этом сообщил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем усердную работу над запуском трубопровода для аммиачных удобрений, что является частью «Черноморской зерновой инициативы», — передаёт его слова ТАСС.

По словам Дюжаррика, ООН параллельно с этим продвигает расширение торговли российскими продуктами и удобрениями.

В конце декабря в российском МИД заявили, что только Украина блокирует возобновление поставок аммиака.

В марте правительство России приняло решение об увеличении объёма квоты на экспорт аммиачной селитры на 300 тыс. т.