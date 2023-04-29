МИД России: Москва отвергает условия Киева по запуску аммиакопровода Тольятти — Одесса
- РИА Новости
Он отметил, что российская сторона всегда рассматривала аммиак как обоюдовыгодный коммерческий проект.
«Всё это время... нам через посредников, через ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны. Они были разнообразные, мы все их отвергали», — цитирует Вершинина РИА Новости.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары участвовать в рабочей группе при достижении соглашения по аммиакопроводу Тольятти — Одесса.
Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация ведёт усиленную работу над запуском трубопровода для экспорта аммиачных удобрений из России.
В марте правительство России приняло решение об увеличении объёма квоты на экспорт аммиачной селитры на 300 тыс. т.