МИД России: Москва отвергает условия Киева по запуску аммиакопровода Тольятти — Одесса

Короткая ссылка
Россия отвергает попытки Киева выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
МИД России: Москва отвергает условия Киева по запуску аммиакопровода Тольятти — Одесса
  • РИА Новости

Он отметил, что российская сторона всегда рассматривала аммиак как обоюдовыгодный коммерческий проект.

«Всё это время... нам через посредников, через ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны. Они были разнообразные, мы все их отвергали», — цитирует Вершинина РИА Новости.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары участвовать в рабочей группе при достижении соглашения по аммиакопроводу Тольятти — Одесса.

Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация ведёт усиленную работу над запуском трубопровода для экспорта аммиачных удобрений из России.

В марте правительство России приняло решение об увеличении объёма квоты на экспорт аммиачной селитры на 300 тыс. т.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить