В Турции заявили о готовности участвовать в группе по аммиакопроводу Тольятти — Одесса

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Турция готова участвовать в рабочей группе при достижении соглашения по аммиакопроводу Тольятти — Одесса, заявил Генсеку ООН Антониу Гутеррешу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
В Турции заявили о готовности участвовать в группе по аммиакопроводу Тольятти — Одесса
  • РИА Новости

«Эрдоган выразил готовность участвовать с межведомственной делегацией в рабочей группе, которая будет создана в случае достижения соглашения по аммиакопроводу», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии президента Турции.

25 апреля глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал обоснованными претензии российской стороны к реализации зерновой сделки.

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