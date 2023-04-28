В Турции заявили о готовности участвовать в группе по аммиакопроводу Тольятти — Одесса
- РИА Новости
«Эрдоган выразил готовность участвовать с межведомственной делегацией в рабочей группе, которая будет создана в случае достижения соглашения по аммиакопроводу», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии президента Турции.
25 апреля глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал обоснованными претензии российской стороны к реализации зерновой сделки.