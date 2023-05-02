Il Fatto Quotidiano: Италия переложила на США вину за проблемы с переданными Киеву САУ

Подбором переданных Киеву самоходных гаубиц M109L занималось предыдущее правительство Италии, перед отправкой они проходили техобслуживание в американской компании. Об этом сообщила газета Il Fatto Quotidiano со ссылкой на итальянское Министерство обороны.

«Это устаревшие машины, которые в Италии не использовались», — говорится в заявлении.

Отмечается, что итальянские власти передали эти орудия американской компании для «возвращения их в рабочее состояние».

«Возможно, как раз при прохождении технического обслуживания и возникла проблема», — сказали в Минобороны Италии.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что перечнем поставок военной помощи занималось предыдущее правительство Италии.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на советника украинского Минобороны сообщила, что ни одна из переданных Италией самоходных артиллерийских установок не была готова к бою.

Также экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что НАТО продолжает пиариться на военной помощи Украине, при этом отправляя туда неработающую боевую технику.