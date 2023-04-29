FT: ни одна из переданных Киеву итальянских гаубиц не была готова к бою

Ни одна из переданных Италией самоходных артиллерийских установок не была готова к бою. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на советника украинского Минобороны.

Ранее газета la Repubblica сообщила, что Италия, предположительно, передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок M109L, отремонтированных на деньги США.

«Ни одна из 20 самоходных гаубиц, предоставленных Италией Украине ранее в этом году, не была готова к бою», — говорится в статье.

21 апреля газета The New York Times со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона передавала, что Украине не хватит западных танков и других вооружений, чтобы осуществить контрнаступление.