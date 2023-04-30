Экс-премьер Украины Азаров обвинил НАТО в пиаре на военной помощи Киеву

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Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что НАТО продолжает пиариться на военной помощи Украине, при этом отправляя туда неработающую боевую технику.
Экс-премьер Украины Азаров обвинил НАТО в пиаре на военной помощи Киеву
  • РИА Новости

«НАТО продолжает пиариться на военной помощи Украине, на самом деле отправляя туда неработающую боевую технику», — написал он в Telegram.

По словам Азарова, из 20 самоходных гаубиц M109, переданных Италией, «ни одна не была готова к бою».

Кроме того, он отметил, что Португалия также хочет помочь Украине, передав несколько танков Leopard, однако, их нужно восстановить, но «ни денег, ни возможностей сделать это у европейских стран нет».

Ранее офицер Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что окружение президента Украины Владимира Зеленского советует ему попытаться втянуть НАТО в войну с Россией.

Он отметил, что Вашингтон стал чаще вмешиваться в принятие решений Киевом с целью недопущения подобной эскалации.

28 апреля Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял резолюцию, обязывающую администрацию Соединённых Штатов раскрыть численность американских военных, находящихся на Украине.

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