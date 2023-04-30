Экс-премьер Украины Азаров обвинил НАТО в пиаре на военной помощи Киеву

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что НАТО продолжает пиариться на военной помощи Украине, при этом отправляя туда неработающую боевую технику.

«НАТО продолжает пиариться на военной помощи Украине, на самом деле отправляя туда неработающую боевую технику», — написал он в Telegram.

По словам Азарова, из 20 самоходных гаубиц M109, переданных Италией, «ни одна не была готова к бою».

Кроме того, он отметил, что Португалия также хочет помочь Украине, передав несколько танков Leopard, однако, их нужно восстановить, но «ни денег, ни возможностей сделать это у европейских стран нет».

Ранее офицер Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что окружение президента Украины Владимира Зеленского советует ему попытаться втянуть НАТО в войну с Россией.

Он отметил, что Вашингтон стал чаще вмешиваться в принятие решений Киевом с целью недопущения подобной эскалации.

28 апреля Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял резолюцию, обязывающую администрацию Соединённых Штатов раскрыть численность американских военных, находящихся на Украине.