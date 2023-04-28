В конгрессе приняли резолюцию, обязывающую раскрыть численность военных США на Украине

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Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял резолюцию, обязывающую администрацию Соединённых Штатов раскрыть численность американских военных, находящихся на Украине.
В конгрессе приняли резолюцию, обязывающую раскрыть численность военных США на Украине
  • © AP Photo / Alex Brandon

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что теперь необходимо, чтобы резолюция была одобрена во время голосования всего состава палаты представителей.

Ранее газета Politico писала о нахождении на Украине почти 100 бойцов спецподразделений НАТО.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что небольшое количество бойцов американских сил спецназначения находится на территории посольства США в Киеве.

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