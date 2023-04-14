Politico сообщила о нахождении на Украине почти 100 бойцов спецподразделений НАТО

Европейская редакция газеты Politico сообщила о нахождении на Украине почти 100 бойцов спецподразделений Североатлантического альянса. Издание ссылается на утёкшие в сеть, предположительно, секретные документы Пентагона.

В статье говорится, что на украинской территории по состоянию на 23 марта могла действовать по меньшей мере одна специальная группа с широким европейским участием.

Отмечается, что из 97 военных НАТО 50 человек являются британцами.

Также в статье говорится, что в составе группы есть 17 человек из Латвии, 15 из Франции, 14 — из США, ещё один из Нидерландов.

Газета добавляет, что часть документов могут быть сфабрикованными.

Согласно этим материалам, общая численность американских военных в зоне боевых действий может составлять около 100 человек.

Ранее Минобороны Латвии подтвердило, что на Украине находятся латвийские военные для выполнения вспомогательных функций, в том числе охраны латвийского посольства и грузов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что небольшое количество бойцов американских сил спецназначения присутствуют на территории посольства США в Киеве.