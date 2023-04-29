Экс-разведчик США Риттер заявил о намерении Украины втянуть НАТО в войну с Россией

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Окружение президента Украины Владимира Зеленского советует ему попытаться втянуть НАТО в войну с Россией, заявил офицер Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер заявил о намерении Украины втянуть НАТО в войну с Россией
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Зеленский столкнулся с реальностью, что Киев уже проиграл… Поэтому он отчаянно хочет найти способ изменить ситуацию», — сказал Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По его словам, окружение Зеленского советует ему постараться втянуть альянс НАТО в прямой конфликт с Россией.

Он отметил, что Вашингтон стал чаще вмешиваться в принятие решений Киевом с целью недопущения подобной эскалации.

Ранее Риттер выразил уверенность, что удар Украины по территории России привёл бы к серьёзной эскалации конфликта.

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