Экс-разведчик США Риттер предостерёг Украину от ударов по России

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Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что удар Украины по территории России привёл бы к серьёзной эскалации конфликта.

Об этом Риттер сказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

«США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападёте на Москву, то начнётся настоящая война, и вы все умрёте», — цитирует его РИА Новости.

С момента прихода к власти президент Украины Владимир Зеленский и его администрация активизировали попытки пересмотреть статус Крыма и надеются привлечь к этому процессу страны Запада.

Под эгидой администрации Зеленского была создана так называемая «Крымская платформа» — форум, позиционирующий себя как механизм для возвращения контроля над полуостровом.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT напомнил, что Киев ранее уже неоднократно анонсировал захват Крыма силовым путём.

Депутат Михаил Шеремет, представляющий Крым в Госдуме РФ, заявил, что переговоры по статусу Крыма исключены, а попытки Украины посягнуть на него повлекут за собой сокрушительный ответный удар.

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