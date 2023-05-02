Минобороны: четыре самолёта ВКС России эвакуируют из Судана более 200 человек

Министерство обороны России согласно решению российского президента эвакуирует из Судана более 200 человек, в том числе сотрудников российской дипмиссии и представительств Минобороны.

«Четыре самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществляют доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек», — приводит ТАСС сообщение военного ведомства.

Отмечается, что также эвакуируются сопровождающие лица и грузы.

Ранее власти Великобритании эвакуировали 2122 человека из Судана в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.