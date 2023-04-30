Британия эвакуировала из Судана уже более 2 тысяч человек

Власти Великобритании эвакуировали уже 2122 человека из Судана в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского МИД.

«Дополнительный эвакуационный рейс... из Порт-Судана будет организован в понедельник... Этот рейс следует за успешной британской операцией... в ходе которой было эвакуировано 2122 человека», — отмечается в сообщении.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.