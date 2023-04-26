Евстигнеева: Россия готова содействовать Судану в урегулировании ситуации в стране

Россия готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира, заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

«Хотели бы подтвердить неизменную готовность Российской Федерации продолжать содействовать дружественному Судану в успешном преодолении нынешних трудностей и в возвращении на путь мира и устойчивого развития», — приводит ТАСС слова Евстигнеевой в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в этой африканской стране.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в ходе вооружённого конфликта в Судане 459 человек погибли и 4072 получили ранения.

В посольстве сообщили, что граждан России нет среди пострадавших в конфликте в Судане.