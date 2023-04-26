Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Судане немедленно прекратить боевые действия.

«Боевые действия должны немедленно прекратиться», — приводит РИА Новости слова Гутерреша в ходе выступления на заседании Совбеза.

Он призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

По его словам, данный конфликт не должен решаться на поле боя.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в ходе вооружённого конфликта в Судане 459 человек погибли и 4072 получили ранения.

В посольстве сообщили, что граждан России нет среди пострадавших в конфликте в Судане.