Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане
«Боевые действия должны немедленно прекратиться», — приводит РИА Новости слова Гутерреша в ходе выступления на заседании Совбеза.
Он призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.
По его словам, данный конфликт не должен решаться на поле боя.
Ранее в ВОЗ сообщили, что в ходе вооружённого конфликта в Судане 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
В посольстве сообщили, что граждан России нет среди пострадавших в конфликте в Судане.