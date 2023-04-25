ВОЗ: в Судане военные захватили центральную гослабораторию с образцами заболеваний

В Судане военные захватили центральную гослабораторию с образцами полиомиелита, холеры и кори.

Об этом заявил представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид на брифинге ООН в Женеве.

По данным ВОЗ, одна из сторон конфликта превратила лабораторию в военную базу.

«Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, кори, холеры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в ходе вооружённого конфликта в Судане 459 человек погибли и 4072 получили ранения.

В посольстве сообщили, что граждан России нет среди пострадавших в конфликте в Судане.