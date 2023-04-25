ВОЗ: в Судане военные захватили центральную гослабораторию с образцами заболеваний

Короткая ссылка
В Судане военные захватили центральную гослабораторию с образцами полиомиелита, холеры и кори.
ВОЗ: в Судане военные захватили центральную гослабораторию с образцами заболеваний
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом заявил представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид на брифинге ООН в Женеве.

По данным ВОЗ, одна из сторон конфликта превратила лабораторию в военную базу.

«Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, кори, холеры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в ходе вооружённого конфликта в Судане 459 человек погибли и 4072 получили ранения.

В посольстве сообщили, что граждан России нет среди пострадавших в конфликте в Судане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить