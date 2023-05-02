РИА Новости: посольство России в Судане эвакуировало из страны 203 человека

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Российское посольство в Хартуме эвакуировало 203 человека из Судана, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в суданской столице.

«Было эвакуировано из посольства РФ в Хартуме 203 человека. Самолёты с ними полчаса назад уже долетели до Каира и после дозаправки продолжали полёт до Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе эвакуированных, помимо российских граждан, есть также граждане Казахстана, Украины и Белоруссии.

Ранее власти Великобритании эвакуировали 2122 человека из Судана в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.

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