РИА Новости: посольство России в Судане эвакуировало из страны 203 человека
«Было эвакуировано из посольства РФ в Хартуме 203 человека. Самолёты с ними полчаса назад уже долетели до Каира и после дозаправки продолжали полёт до Москвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в числе эвакуированных, помимо российских граждан, есть также граждане Казахстана, Украины и Белоруссии.
Ранее власти Великобритании эвакуировали 2122 человека из Судана в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.