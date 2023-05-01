МИД Турции: Анкара эвакуировала из Судана 1,7 тысячи своих граждан

Турция завершила эвакуацию из Судана своих граждан: из страны вывезены 1,7 тыс. турок, а также 300 иностранцев.

Об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

«Завершились наши операции по эвакуации граждан из Судана... Благополучно эвакуированы более 1,7 тыс. наших граждан и около 300 граждан из 22 стран, которые обратились за помощью», — отмечается в заявлении в Twitter.

Уточняется, что при эвакуации использовались все виды транспорта: автомобильный, морской, воздушный.

Ранее власти Великобритании эвакуировали 2122 человека из Судана в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.