МИД Турции: Анкара эвакуировала из Судана 1,7 тысячи своих граждан
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Об этом говорится в заявлении турецкого МИД.
«Завершились наши операции по эвакуации граждан из Судана... Благополучно эвакуированы более 1,7 тыс. наших граждан и около 300 граждан из 22 стран, которые обратились за помощью», — отмечается в заявлении в Twitter.
Уточняется, что при эвакуации использовались все виды транспорта: автомобильный, морской, воздушный.
Ранее власти Великобритании эвакуировали 2122 человека из Судана в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.