МИД Турции: Анкара эвакуировала из Судана 1,7 тысячи своих граждан

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Турция завершила эвакуацию из Судана своих граждан: из страны вывезены 1,7 тыс. турок, а также 300 иностранцев.
МИД Турции: Анкара эвакуировала из Судана 1,7 тысячи своих граждан
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Об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

«Завершились наши операции по эвакуации граждан из Судана... Благополучно эвакуированы более 1,7 тыс. наших граждан и около 300 граждан из 22 стран, которые обратились за помощью», — отмечается в заявлении в Twitter.

Уточняется, что при эвакуации использовались все виды транспорта: автомобильный, морской, воздушный.

Ранее власти Великобритании эвакуировали 2122 человека из Судана в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.

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