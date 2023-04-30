Меркель призвала не исключать возможность мирных переговоров России и Украины

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала «не сужать кругозор» и не исключать возможность проведения мирных переговоров между Россией и Украиной.

«Для меня важно, и я всегда старалась, чтобы мы не слишком сужали свой кругозор (в вопросе мирных переговоров между Москвой и Киевом — RT)», — приводит ZDF слова Меркель в ходе выступления на книжной ярмарке в Лейпциге.



Она отметила, что если экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер говорит о возможности переговоров, то не стоит сразу его освистывать.

Ранее Меркель заявила, что использовала все средства для предотвращения нынешнего конфликта на Украине.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годах».

31 января в Кремле отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.