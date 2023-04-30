Американский политолог Най считает, что война США с Китаем станет смертельной ошибкой

Война США с Китаем стала бы смертельной ошибкой для Вашингтона, считает американский политолог, профессор Гарвардского университета, автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най.

Такое мнение он выразил в интервью журналисту китайского издания Global Times.

Най заявил, что Китай слишком велик, чтобы США могли изменить его или контролировать, при этом Соединённые Штаты тоже слишком велики, чтобы КНР могла взять их под контроль.

«Единственный способ, которым мы можем разрушить друг друга, стать угрозой для существования друг друга, это если мы вляпаемся в войну», — сказал он.

Най сравнил ситуацию с той, которая была в 1914 году, когда европейские державы думали, что их армии вернутся домой к Рождеству, однако вместо этого они оказались втянуты в четырёхлетнюю войну, которая привела к гибели более 10 млн человек и крушению четырёх империй.

«Экзистенциальная опасность состоит в том, что мы можем ошибиться, как в 1914 году», — считает политолог.

Японский политик Ёити Масудзоэ ранее выразил мнение, что действия президента США Джо Байдена повысили риск начала третьей мировой войны. Об этом также заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Газета The Epoch Times писала, что Центральный банк Китая за последние месяцы увеличил золотые резервы и сократил запасы американских облигаций.