Epoch Times: Китай увеличивает резервы золота и продаёт американские облигации

Центральный банк Китая за последние месяцы увеличил золотые резервы и сократил запасы американских облигаций.

Об этом сообщает газета The Epoch Times.

Отмечается, что с ноября 2022 года по март 2023 года Китай закупил 3,86 млн унций (около 109 т) золота, при этом продав облигации американского госдолга.

По данным на конец января 2023 года, Пекин владел американскими облигациями на сумму $859,4 млрд.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты готовы вводить новые санкции против Китая, однако Вашингтон не стремится к полному экономическому размежеванию с Пекином, потому что это станет катастрофой для обеих стран.

Как писала газета «Коммерсантъ», Китай, ведущий торговую войну с США, подготовил ответ на санкции Запада и способен лишить оппонентов редкоземельных металлов, без которых европейский и американский автопром вряд ли перейдёт на электротранспорт в обозримом будущем.