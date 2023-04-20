Политик Масудзоэ: Байден толкает мир к третьей мировой войне

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Действия президента США Джо Байдена повысили риск начала третьей мировой войны.
Политик Масудзоэ: Байден толкает мир к третьей мировой войне
  • AP
  • © Marwan Ali

Такое мнение выразил японский политик Ёити Масудзоэ, его слова приводит Yahoo News Japan.

«Сейчас Америка желает добиться такой же полной капитуляции России, какой она добилась от Японии, которую дважды бомбила атомными бомбами — в Хиросиме и Нагасаки. Предупреждаю: если Вашингтон пойдёт на это, Москва применит ядерное оружие», — заявил он.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры России, Китая и КНДР являются умнейшими людьми.

Также он выразил мнение, что политика Белого дома во главе с Джо Байденом скоро приведёт США к третьей мировой войне.

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