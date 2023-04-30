Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила в защиту своей политики в отношении России.

В интервью Die Zeit она назвала правильными усилия по урегулированию конфликта на Украине после присоединения Крыма к России в 2014 году.

«Я поддерживаю эти дипломатические попытки... К моему большому огорчению, было довольно много тех, кто не был в этом заинтересован», — сказала Меркель.

Она также завила, что использовала все средства для предотвращения нынешнего конфликта на Украине.

По словам Меркель, дипломатия — это необходимость.

При этом в декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годах».

31 января в Кремле отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.