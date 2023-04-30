Король Великобритании Карл III наденет на коронацию мантию монарха Георга VI

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Король Великобритании Карл III наденет на коронацию мантию своего деда, британского монарха Георга VI.

«Король Карл наденет мантию своего деда Георга VI, использовавшуюся им во время коронации в 1937 году», — говорится в сообщении телеканала Sky News.

Его супруга, королева-консорт Камилла наденет одеяние, украшенное золотой вышивкой с пчёлами, жуками и цветами.

Ранее сообщалось, что коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года.

Букингемский дворец выбрал более короткий маршрут коронационной процессии Карла III, чем был у его матери Елизаветы II.

В ночь на 18 апреля в Лондоне состоялась репетиция военного парада по случаю коронации короля Великобритании Карла III.

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