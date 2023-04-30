Король Великобритании Карл III наденет на коронацию мантию монарха Георга VI

Король Великобритании Карл III наденет на коронацию мантию своего деда, британского монарха Георга VI.

«Король Карл наденет мантию своего деда Георга VI, использовавшуюся им во время коронации в 1937 году», — говорится в сообщении телеканала Sky News.

Его супруга, королева-консорт Камилла наденет одеяние, украшенное золотой вышивкой с пчёлами, жуками и цветами.

Ранее сообщалось, что коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года.

Букингемский дворец выбрал более короткий маршрут коронационной процессии Карла III, чем был у его матери Елизаветы II.

В ночь на 18 апреля в Лондоне состоялась репетиция военного парада по случаю коронации короля Великобритании Карла III.