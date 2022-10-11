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Коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года

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Церемония коронации британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года, об этом сообщает Букингемский дворец.
Коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года
  • AP
  • © Justin Setterfield/Pool Photo

«Коронация Его Величества Короля состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве», — приводит РИА Новости сообщение дворца в Twitter.

В четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Елизавета II, сообщили в Букингемском дворце. Она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.

Королём Британии стал принц Уэльский Чарльз. Новый монарх будет править под именем Карла III.

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