«Задала высокую планку»: скончалась королева Великобритании Елизавета II

На 97-м году в замке Балморал в Шотландии скончалась королева Великобритании Елизавета II. После её смерти в стране объявили траур, который продлится десять дней. Королём Британии стал принц Уэльский Чарльз. Новый монарх будет править под именем Карла III.

В четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Елизавета II, сообщили в Букингемском дворце. Она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.

Ранее в этот день врачи королевы выразили обеспокоенность в связи с состоянием её здоровья. Монарху было рекомендовано оставаться под медицинским наблюдением. По данным британских СМИ, в замок Балморал в Шотландии, где в последние дни находилась Её Величество, прибыли все её четверо детей (принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский, принц Эдвард, граф Уэссекский) и внук — герцог Кембриджский Уильям. Также ожидается прибытие принца Гарри, который летит в Шотландию без своей супруги Меган Маркл.

Поскольку королева умерла в замке Балморал, то поминальная служба пройдёт в соборе Святого Эгидия в шотландском Эдинбурге. После этого гроб доставят в Лондон, где его будут встречать все члены парламента во главе с премьер-министром. Похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве через девять дней после кончины Елизаветы II.

После смерти королевы в Британии начался национальный траур, который продлится десять дней.

Наследником британского престола является старший сын Елизаветы II принц Уэльский Чарльз. Он заявил, что смерть матери стала для него «моментом огромной печали».

«Смерть моей матери, Её Величества королевы, стала моментом огромной печали для меня и всех членов семьи», — приводит его слова Букингемский дворец.

Как сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, новый монарх взял имя Карл III.

Елизавета II взошла на королевский престол Великобритании 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Это произошло после смерти её отца, короля Георга VI.

2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве прошла официальная торжественная церемония коронации, которая впервые в истории королевской семьи транслировалась по телевидению в прямом эфире. За ней наблюдали около 27 млн человек в Соединённом Королевстве и порядка 100 млн — по всему миру. Вместе с Великобританией Елизавета II возглавила британское Содружество наций (бывшие английские колонии и протектораты).

9 сентября 2015 года она побила рекорд своей прапрабабушки королевы Виктории по длительности пребывания у власти (63 года 7 месяцев 2 дня). В итоге она провела на престоле более 70 лет.

За годы её правления в Соединённом Королевстве сменились 15 премьер-министров. Дольше всех Елизавета II работала с премьер-министром Маргарет Тэтчер, занимавшей этот пост более 11 лет. Первым из премьеров был Уинстон Черчилль, который вступил в должность за полгода до коронации Елизаветы II. Последним — Лиз Трасс, которая была назначена главой правительства 6 сентября после того, как королева приняла отставку Бориса Джонсона.

«Мисс Трасс приняла предложение Её Величества и поцеловала руку после её назначения премьер-министром и первым лордом казначейства», — говорилось в сообщении Букингемского дворца.

Елизавета II стала первой из монархов, кто совершил кругосветное путешествие. Его продолжительность составила шесть месяцев. Всего за время правления она совершила свыше 300 визитов более чем в 130 стран.

С 17 по 20 октября 1994 года Елизавета II первый и единственный раз находилась с официальным визитом в России. Её принимал тогдашний президент РФ Борис Ельцин. В Москве королева посетила Большой театр, соборы Московского Кремля, приняла участие в торжественном открытии музея «Старый английский двор» на Варварке, который стал филиалом Музея истории Москвы. В Санкт-Петербурге для неё были организованы экскурсии в Петропавловскую крепость, Эрмитаж и Мариинский театр.

«Королева Елизавета II была эпохальной фигурой. Её приход ознаменовался, можно сказать, коренными переменами в жизни и регламенте британской монархии. Она вела до последних дней активную общественную жизнь, была в курсе событий внутри страны и на международной арене», — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

По его словам, королева «смогла адаптироваться ко всем культурным, политическим изменениям, которые происходили в стране в течение последних 70 лет».

«Монарху, который займёт королевский престол (а это будет её сын Чарльз), придётся соответствовать той высокой планке, которую задала его мать», — считает эксперт.