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The Times: между премьером Британии Трасс и королём Карлом III возникли разногласия

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Между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия на фоне посещения конференции ООН по изменению климата COP27, сообщает The Times.

По данным издания, британский монарх по настоянию Трасс отказался посетить мероприятие.

«Он планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля», — пишет РИА Новости.

Предполагается, что соответствующее решение может усилить напряжённость в отношениях между правительством и королём, который является страстным защитником окружающей среды.

В четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Елизавета II, сообщили в Букингемском дворце. Она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.

Королём Британии стал принц Уэльский Чарльз. Новый монарх будет править под именем Карла III.

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