The Times: между премьером Британии Трасс и королём Карлом III возникли разногласия
По данным издания, британский монарх по настоянию Трасс отказался посетить мероприятие.
«Он планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля», — пишет РИА Новости.
Предполагается, что соответствующее решение может усилить напряжённость в отношениях между правительством и королём, который является страстным защитником окружающей среды.
В четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Елизавета II, сообщили в Букингемском дворце. Она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.
Королём Британии стал принц Уэльский Чарльз. Новый монарх будет править под именем Карла III.