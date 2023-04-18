В Лондоне состоялась репетиция военного парада по случаю коронации Карла III

В ночь на 18 апреля в Лондоне состоялась репетиция военного парада по случаю коронации короля Великобритании Карла III.

По данным телеканала Sky News, в мероприятиях приняли участие несколько сотен военнослужащих.

Королевская конная гвардия прошествовала по маршруту около 2 км в одну сторону — это почти в четыре раза меньше пути Елизаветы II в 1953 году. Гвардия шествовала от Букингемского дворца через Арку Адмиралтейства, Трафальгарскую площадь, улицу Уайтхолл, Парламентскую площадь и достигла Вестминстерского аббатства.

Ранее сообщалось, что коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года.

Букингемский дворец выбрал более короткий маршрут коронационной процессии Карла III, чем был у его матери Елизаветы II.

Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью RTVI заявил, что не ожидает приглашения на коронацию короля Великобритании Карла III из-за нынешней ситуации.