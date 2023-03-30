Посол России в Лондоне заявил, что не ждёт приглашения на коронацию короля Великобритании

Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью RTVI заявил, что не ожидает приглашения на коронацию короля Великобритании Карла III из-за нынешней ситуации.

«Я не только не жду приглашения на коронацию... но и в этой ситуации это просто невозможно», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, в нынешних межгосударственных отношениях «обстановка совершенно новая»: этика властей Британии заключается в том, чтобы изолировать Россию от общества.

«Поэтому, что касается коммуникации, — здесь всё весьма сложно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года.