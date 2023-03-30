Посол России в Лондоне заявил, что не ждёт приглашения на коронацию короля Великобритании

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Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью RTVI заявил, что не ожидает приглашения на коронацию короля Великобритании Карла III из-за нынешней ситуации.
Посол России в Лондоне заявил, что не ждёт приглашения на коронацию короля Великобритании
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«Я не только не жду приглашения на коронацию... но и в этой ситуации это просто невозможно», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, в нынешних межгосударственных отношениях «обстановка совершенно новая»: этика властей Британии заключается в том, чтобы изолировать Россию от общества.

«Поэтому, что касается коммуникации, — здесь всё весьма сложно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года.

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