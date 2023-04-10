Маршрут коронационной процессии Карла III выбрали короче, чем у Елизаветы II
Как сообщает Sky News, в процессии будут задействованы две разные кареты.
В Вестминстерское аббатство король с супругой проследуют в экипаже, который королева Елизавета II впервые использовала в рамках поездки в парламент для выступления в 2014 году.
На обратном пути королевская чета отправится в карете, построенной в 1762 году.
«Выбранные кареты означают более скромную процессию в направлении аббатства и более масштабную процессию обратно в Букингемский дворец. Это был личный выбор Их Величеств», — цитирует телеканал представителя королевской резиденции.
Ранее сообщалось, что коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года.
Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью RTVI заявил, что не ожидает приглашения на коронацию короля Великобритании Карла III из-за нынешней ситуации.