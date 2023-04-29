Сотрудники школы при посольстве России в Варшаве покинули здание

Советник-посланник дипмиссии России в Польше Андрей Ордаш заявил, что сотрудники школы при российском посольстве покинули здание в Варшаве.

«Учителя и другие сотрудники, проживавшие на территории школы, покинули здание с личными вещами и переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что дипломатическая миссия обеспечит продолжение учебного процесса для всех учеников, которые учились в школе.

Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российская дипмиссия вынуждена подчиниться требованию польских властей и освободить здание российской школы в Варшаве.