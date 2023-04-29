Эрдоган заявил об улучшении состояния своего здоровья

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистке CNN Türk Фульи Озтюрк об улучшении состояния своего здоровья.

«Слава Богу, намного лучше», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующим образом он ответил на вопрос о своём самочувствии.

Ранее Эрдоган впервые после ситуации со своим недомоганием лично посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле.

26 апреля Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у Эрдогана лёгкая простуда.