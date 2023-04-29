Эрдоган заявил об улучшении состояния своего здоровья
- AFP
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«Слава Богу, намного лучше», — цитирует его РИА Новости.
Соответствующим образом он ответил на вопрос о своём самочувствии.
Ранее Эрдоган впервые после ситуации со своим недомоганием лично посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле.
26 апреля Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт.
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у Эрдогана лёгкая простуда.