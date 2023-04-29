Эрдоган впервые после недомогания появился лично на фестивале в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после ситуации со своим недомоганием лично появился на фестивале авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на фестивале представлены различные используемые турецкими ВВС самолёты, БПЛА и вертолёты.

Вместе с Эрдоганом на фестиваль приехала его жена Эмине, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой Мехрибан.

26 апреля Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у Эрдогана лёгкая простуда.