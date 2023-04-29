Эрдоган впервые после недомогания появился лично на фестивале в Стамбуле
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на фестивале представлены различные используемые турецкими ВВС самолёты, БПЛА и вертолёты.
Вместе с Эрдоганом на фестиваль приехала его жена Эмине, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой Мехрибан.
26 апреля Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт.
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у Эрдогана лёгкая простуда.