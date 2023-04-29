РИА Новости: сотрудники школы при российском посольстве в Варшаве начали покидать здание
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Отмечается, что на момент вторжения в здании находились 29 человек.
Сотрудники школы и члены их семей покидают здание под песни «Прощание славянки» и «Катюша».
Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российская дипмиссия вынуждена подчиниться требованию польских властей и освободить здание российской школы в Варшаве.