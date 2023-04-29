РИА Новости: сотрудники школы при российском посольстве в Варшаве начали покидать здание

Сотрудники школы при посольстве России в Польше начали покидать здание, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на момент вторжения в здании находились 29 человек.

Сотрудники школы и члены их семей покидают здание под песни «Прощание славянки» и «Катюша».

Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российская дипмиссия вынуждена подчиниться требованию польских властей и освободить здание российской школы в Варшаве.