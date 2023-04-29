МИД России назвал враждебными действия Польши в отношении школы при посольстве в Варшаве
- РИА Новости
«Рассматриваем эти очередные враждебные действия польских властей как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что посольство России вынуждено подчиниться требованию польских властей и освободить здание российской школы в Варшаве.